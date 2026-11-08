Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürk'ten esprili cevap

Safra kesesi ameliyatı geçiren ünlü şarkıcı Metin Şentürk, günler sonra ilk kez 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ödül töreninde görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili soruya esprili bir cevap veren Şentürk, "Yel kayadan ne alır ya! " ifadelerinde bulundu.

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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz ay yaşadığı ağrılar nedeniyle hastaneye başvurmuş ve yapılan kontrollerin ardından safra kesesi ameliyatına alınmıştı. Operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Şentürk, iyileşme sürecinin ardından yeniden sevenleriyle buluşacağını belirtmişti.

Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürkten esprili cevap

Ameliyatın ardından günler sonra ilk kez bir etkinlikte kameraların karşısına çıkan şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin soruları da cevapladı.

6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ödül törenine katılan Metin Şentürk, basın mensuplarının sağlık durumunu sorması üzerine esprili açıklamalarda bulundu.

Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürkten esprili cevap

DURUMUNU ESPRİLİ SÖZLERLE ANLATTI

Şentürk, "Arkadaşlar yel kayadan ne alır ya! Yaş gelmiş bu yaşa" diyerek ameliyat sonrası durumunu esprili bir dille anlattı.

Ünlü şarkıcı, yaş ilerledikçe ortaya çıkan sağlık sorunlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bazen şaşırıyorum. Mesela 70 yaşında bir beyefendi ‘Benim dizlerim ağrıyor, niye?’ diyor. Ya kardeşim 70 sene boyunca seni taşımış, ağrımasın mı yani!"

Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürkten esprili cevap

Ameliyatın ardından ilk kez görüntülenen Metin Şentürk'ün esprili açıklamaları dikkat çekti. Şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecini sürdürdüğü belirtildi.

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