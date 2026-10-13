Annesinin cenazesine neden katılmadı? Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil, nisan ayında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenaze törenine neden katılmadığını aylar sonra açıkladı. Çocukluk yıllarından bu yana annesiyle arasında yaşanan kırgınlıkların kendisinde iz bıraktığını belirten Erbil, “İçimden gelmedi” sözleriyle dikkat çekti. Annesine hakkını helal ettiğini söyleyen ünlü şovmen, geçmişte hem annesine hem de kendisine zor günler yaşattığını ifade ettiği üvey babasına maddi destekte bulunduğunu da anlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Nisan ayında 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenaze törenine katılmamasıyla dikkat çeken Erbil, konuyla ilgili sessizliğini aylar sonra bozdu. Youtube’daki Ritmini bul kanalına konuk olan Erbil, cenazeye neden gitmediğini ve annesiyle olan ilişkisinde geçmişten gelen kırgınlıkların etkili olduğunu dile getirdi.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BUGÜNÜME KADAR BİR UKDE KALDI”

Annesiyle ilişkisinde yaşadığı sorunlara değinen Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarından itibaren içinde biriken kırgınlıkların bugün de etkisini sürdürdüğünü ifade etti. Geçmişte yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını belirten ünlü şovmen, buna rağmen annesine karşı evlatlık sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

Erbil, annesine maddi açıdan destek olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlattı. Üvey babasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan şovmen, kendisine zor günler yaşattığını belirttiği üvey babasına da maaş bağladığını dile getirdi. Erbil’in açıklamaları, aile ilişkilerinde geçmişten gelen kırgınlıkların yanı sıra maddi ve manevi sorumlulukların da ön plana çıktığını gösterdi.

“ANNEME HAKKIMI HELAL ETTİM”

Mehmet Ali Erbil, annesi Yurdagül Eken’e hakkını helal edip etmediği yönündeki soruya da cevap verdi. Annesine hakkını helal ettiğini açıkça ifade eden Erbil, “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” dedi.

Annesinin cenazesine neden katılmadı? Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen itiraf!

“İÇİMDEN GELMEDİ”

Annesinin cenaze törenine katılmamasıyla ilgili de konuşan Erbil, “Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi” ifadelerini kullandı. Geçmişte yaşadığı olayların kendisinde bir ukde olarak kaldığını belirten ünlü şovmen, cenazeye katılmama kararının arka planına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

KIZ KARDEŞİ, ERBİL'İN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil’in annesi Yurdagül Eken, 91 yaşında hayatını kaybetmiş ve İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Erbil’in cenazeye katılmaması o dönem gündem olmuştu.

Cenaze töreninde açıklama yapan Erbil’in kız kardeşi Öngül Eken, ünlü şovmenin sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını belirtmişti. Ancak Erbil, aylar sonra yaptığı açıklamada cenazeye gitmeme nedenini kendi sözleriyle anlatarak kararında geçmişten gelen kırgınlıkların etkili olduğunu ortaya koydu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala