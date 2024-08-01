Antalya sıcağında Ricky Martin rüzgarı! Sahnenin tozunu attırdı, Türk hayranlarına böyle seslendi

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Antalya'da müzikseverlerle buluştu. Muhteşem bir performans sergileyen Martin sahnedeki danslarıyla görsel şölen yaşatırken şarkılarıyla da kulakların pasını sildi.

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Grammy ödüllü sanatçı, "Regnum Live in Concerts" serisi kapsamında bir otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahne aldı.

Ricky Martin, konser öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'de sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“DÜNYADA BİR NUMARA OLDU, SİZİN SAYENİZDE”

Keyifli bir gece olacağını belirten Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu, sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum." diye konuştu.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Konserine en sevilen şarkılarından "Maria" ile başlayan Martin, ardından "Shake Your Bon Bon", "She Bangs", "Nobody Wants to be Lonely" ve "Livin'la vida Loca" isimli eserlerini seslendirdi.

ALKIŞ YAĞMURU

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sahnede sanatçıya 7 kişilik dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konseri "Cup of Life" ile tamamlayan Martin, en kısa sürede İstanbul'da sevenleriyle buluşma dileğinde bulunarak sahneden alkışlarla ayrıldı.