Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti

Sabancı ailesinin gelini ve sosyetenin tanınmış ismi Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ekmeğin ‘A’ harfi şeklinde kesilmiş olması sosyal medyada gündem oldu.

Cemiyet hayatının önde gelen simalarından olan Arzu Sabancı, ramazan paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin sofrasındaki baş harfine özel ekmek dikkat çekti.

‘A’ HARFİ ŞEKLİNDE KESİLMİŞ

Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar sofrasındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. İsminin baş harfine özel olarak ‘A’ şeklinde kesilmiş ekmek fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken birçok yorumu da beraberinde getirdi.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sofradaki bu detayın gereksiz olduğunu belirten kullanıcılar paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada “Ne gerek var” , “Görgüsüzlük” , “Zenginin ekmeği bile farklı” gibi yorumlar yapıldı.