Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti

Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabancı ailesinin gelini ve sosyetenin tanınmış ismi Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ekmeğin ‘A’ harfi şeklinde kesilmiş olması sosyal medyada gündem oldu.

Cemiyet hayatının önde gelen simalarından olan Arzu Sabancı, ramazan paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin sofrasındaki baş harfine özel ekmek dikkat çekti.

‘A’ HARFİ ŞEKLİNDE KESİLMİŞ

Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar sofrasındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. İsminin baş harfine özel olarak ‘A’ şeklinde kesilmiş ekmek fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken birçok yorumu da beraberinde getirdi. 

Arzu Sabancı’nın iftar sofrasındaki ‘baş harfine özel ekmek’ dikkat çekti - 1. Resim

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sofradaki bu detayın gereksiz olduğunu belirten kullanıcılar paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada “Ne gerek var” , “Görgüsüzlük” , “Zenginin ekmeği bile farklı” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Değişimiyle ağızları açık bırakan Cenk Eren'in estetik için ödediği ücret ortaya çıktı - MagazinEstetik için ödediği ücret ortaya çıktıSanat dünyasını yıkan ölüm: Bahar Öztan’ın vefatı ünlü isimleri hüzne boğdu! ‘Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri, boğazımda bir düğüm…’ - MagazinVefatı ünlü isimleri hüzne boğdu7 yıllık evlilik sürpriz şekilde bitti! Mesut Akusta’dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu - Magazin7 yıllık evlilik sürpriz şekilde bitti! Duygulandıran mesajTuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti! ‘Geçirmişler de geçirmişler’ - Magazinİftarda gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişlerSurvivor All Star’ın favori ismi Bozok yarışmadan elendi, veda konuşmasında Turabi’yi anmadan geçmedi - MagazinSurvivor All Star’ın favori ismi yarışmadan elendiYoğun bakıma kaldırılan Turabi 'Bazılarına kötü haberim var' diyerek son gelişmeyi duyurdu - MagazinYoğun bakıma alınan Turabi: Bazılarınıza kötü haberim varOyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı - MagazinÜnlü oyuncu kendi çabasıyla 72 kilo verdi! İşte sırrıSürpriz boşanma! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in evliliği son buldu - MagazinSürpriz boşanma! Evlilikleri tek celsede bitti“Yaşlandım artık” diyen Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı - Magazin“Yaşlandım artık” diyerek sağlık sorununu açıkladıTalihsiz kazanın üzerinden 10 yıl geçti! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? - MagazinTalihsiz kazanın üzerinden 10 yıl geçti! Sağlık durumu...
Sonraki Haber Yükleniyor...