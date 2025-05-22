'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok...

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu, televizyon ekranlarında fırtınalar estirmişti. Dizide Ziyagil ailesinin tatil için sık sık gittiği, Arsen Hala’nın devasa çiftliği şimdi 135 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Her detayıyla büyüleyen bu muazzam çiftlikte yok yok!

Bir döneme damga vuran ve hâlâ tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin önemli mekânlarından biri olan Arsen Hala’nın çiftliği satışa çıkarıldı.

Dizide Ziyagil ailesinin şehirden kaçış noktası olarak sıkça ziyaret ettiği bu gösterişli çiftlik, yalnızca Aşk-ı Memnuya değil, birçok diziye, düğüne ve özel etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

İstanbul Çatalca’nın Ovayenice Mahallesi’nde yer alan 10.665 metrekarelik arsada konumlanan çiftlik, hem geniş olanakları hem de doğayla iç içe yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamı tek katlı yapılarla inşa edilen tesiste toplam 1.800 m² kapalı alan bulunuyor ve muhteşem bir manzaraya sahip…

ÇİFTLİKTE YOK YOK: YÜZME HAVUZU, HAMAM, SAUNA...

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, toplam 23 odası bulunan çiftlikte 18 standart ve 5 süit oda yer alıyor. Ayrıca açık yüzme havuzu, hamam, sauna gibi sosyal alanlar da mevcut.

Mülk sahibi, yapının kendisinin 135 milyon TL’ye satılık olduğunu, ancak isterse hemen güneyinde yer alan 43.302 m² büyüklüğündeki bitişik arazinin de eklenebileceğini belirtiyor. Böylece mülkün toplam alanı 53.967 m²’ye ulaşıyor ve toplam satış fiyatı 195 milyon TL’ye çıkıyor.

Tesisin mimari projesi, 1989 yılında Mimar Altan Denizel tarafından çizildi, inşası ise Dikran Masis tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak çiftlik evi olarak kullanılan yapı, 2005’ten sonra 23 odalı bir butik otele dönüştürüldü.

Çiftlikte ayrıca: 6 personel odası, Tam teşekküllü mutfak, 1 yönetim ofisi, 2 kiler, Soğuk hava odası, 100 m² yüksek tavanlı toplantı salonu, 50 m² küçük toplantı odası, 2 masaj odası, 150 m² restoran, Kubbeli ana salon, Amatör mutfak, Taş fırın, 1.600 metrelik yürüyüş parkuru gibi birçok özellik de bulunuyor.