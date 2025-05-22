Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok...

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu, televizyon ekranlarında fırtınalar estirmişti. Dizide Ziyagil ailesinin tatil için sık sık gittiği, Arsen Hala’nın devasa çiftliği şimdi 135 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Her detayıyla büyüleyen bu muazzam çiftlikte yok yok!

Bir döneme damga vuran ve hâlâ tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin önemli mekânlarından biri olan Arsen Hala’nın çiftliği satışa çıkarıldı.

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 1. Resim

Dizide Ziyagil ailesinin şehirden kaçış noktası olarak sıkça ziyaret ettiği bu gösterişli çiftlik, yalnızca Aşk-ı Memnuya değil, birçok diziye, düğüne ve özel etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 2. Resim

İstanbul Çatalca’nın Ovayenice Mahallesi’nde yer alan 10.665 metrekarelik arsada konumlanan çiftlik, hem geniş olanakları hem de doğayla iç içe yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamı tek katlı yapılarla inşa edilen tesiste toplam 1.800 m² kapalı alan bulunuyor ve muhteşem bir manzaraya sahip…

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 3. Resim

ÇİFTLİKTE YOK YOK: YÜZME HAVUZU, HAMAM, SAUNA...

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, toplam 23 odası bulunan çiftlikte 18 standart ve 5 süit oda yer alıyor. Ayrıca açık yüzme havuzu, hamam, sauna gibi sosyal alanlar da mevcut.

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 4. Resim

Mülk sahibi, yapının kendisinin 135 milyon TL’ye satılık olduğunu, ancak isterse hemen güneyinde yer alan 43.302 m² büyüklüğündeki bitişik arazinin de eklenebileceğini belirtiyor. Böylece mülkün toplam alanı 53.967 m²’ye ulaşıyor ve toplam satış fiyatı 195 milyon TL’ye çıkıyor.

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 5. Resim

Tesisin mimari projesi, 1989 yılında Mimar Altan Denizel tarafından çizildi, inşası ise Dikran Masis tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak çiftlik evi olarak kullanılan yapı, 2005’ten sonra 23 odalı bir butik otele dönüştürüldü.

'Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz mekânı satışta! Fiyatı ağızları açık bıraktı: İçinde yok yok... - 6. Resim

Çiftlikte ayrıca: 6 personel odası, Tam teşekküllü mutfak, 1 yönetim ofisi, 2 kiler, Soğuk hava odası, 100 m² yüksek tavanlı toplantı salonu, 50 m² küçük toplantı odası, 2 masaj odası, 150 m² restoran, Kubbeli ana salon, Amatör mutfak, Taş fırın, 1.600 metrelik yürüyüş parkuru gibi birçok özellik de bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hapishanede nokta operasyon! Uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandıYüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı! Sır cinayette herkes aynı sorunun cevabını arıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor - MagazinTeşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyorAnne olmak için gün sayıyordu! Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den üzen haber - MagazinAnne olmak için gün sayıyordu! Ünlü oyuncudan üzen haberFerdi Tayfur hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! "Ticari anlamda itibarları zedelendi" - MagazinHakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktıTrump ünlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Kamala Harris'in Beyonce'ye ödediği ücreti açıkladı - MagazinÜnlü isimleri yolsuzlukla suçladı! Harris'in Beyonce'ye ödediği ücreti açıkladıAslı Hünel ve Saruhan Hünel'in en acı vedası! Anneleri son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede fenalık geçirdi - MagazinEn acı veda! Gözyaşları sel oldu: Cenazede baygınlık geçirdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti! Protesto edilen şarkıcı Linet'ten yeni açıklama: "İnancım dolayısıyla..." - MagazinAğlayarak Erdoğan'dan yardım istemişti! Yeni açıklama geldi: "İnancım dolayısıyla..."
Sonraki Haber Yükleniyor...