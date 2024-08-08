Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızı büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 8 Ağustos 2024 12:04 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme:

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2006’da evlenip 2012’de boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çiftinin kızları Nazlı’yı görenler şaşırıyor. Son olarak annesinin sahne aldığı yere giden Nazlı'nın duygusal sözleri dikkat çekerken son hali ile ilgili ise sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.