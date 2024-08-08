Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızı büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı
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2006’da evlenip 2012’de boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çiftinin kızları Nazlı’yı görenler şaşırıyor. Son olarak annesinin sahne aldığı yere giden Nazlı'nın duygusal sözleri dikkat çekerken son hali ile ilgili ise sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.
Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde sahne alan Aşkın Nur Yengi’yi kızı Nazlı yalnız bırakmadı. En ön sıradan annesini izleyen Nazlı Bilginer'in sözleri gülümsetti.
NAZLI BİLGİNER'E SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Muhabirlerin sorularını cevaplayan Bilginer, "Dünyanın en büyük gururu olabilir, gözlerim doluyor hep izledikçe. Muhtemelen bugün de ağlarım " ifadelerini kullandı.
Son haliyle dikkat çeken Nazlı’ya sosyal medyada “Maşallah nasıl büyümüş”, “Allah analı babalı büyütsün”, “Kocaman genç kız olmuş maşallah” gibi yorumlar yağdı.