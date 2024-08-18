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Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde İbrahim Tatlıses izdihamı yaşandı. Telefonlarına sarılan çok sayıda kişi Tatlıses'i görmek için birbirini ezdi. 

Bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı. 

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - 1. Resim

Cenaze töreninde başta yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer olmak üzere çok sayıda isim katıldı. 

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - 2. Resim

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze töreninde  izdiham çıktı. 

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - 3. Resim

ARBEDEYE ENGEL OLAMADILAR

Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - 4. Resim

Sözlü tartışmanın çıktığı ortamda bir vatandaşın güvenliği aşmak için söylediği "Bir öpeyim be, hep rüyamda görüyorum. Elini öpeyim" ifadeleri dikkat çekti. 

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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