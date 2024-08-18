Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı

Oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde İbrahim Tatlıses izdihamı yaşandı. Telefonlarına sarılan çok sayıda kişi Tatlıses'i görmek için birbirini ezdi.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde başta yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze töreninde izdiham çıktı.

ARBEDEYE ENGEL OLAMADILAR

Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Sözlü tartışmanın çıktığı ortamda bir vatandaşın güvenliği aşmak için söylediği "Bir öpeyim be, hep rüyamda görüyorum. Elini öpeyim" ifadeleri dikkat çekti.