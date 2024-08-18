İbrahim Tatlıses'in Şafak Sezer'e seslendiği anlar gündem oldu!

88 yaşında hayatını kaybeden Aydemir Akbaş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene oyuncunun arkadaşları akrabaları ve birçok ünlü isim katıldı. Akbaş’ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses cenazede ‘Ben nasıl ağlamayayım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. Tatlıses’in Şafak Sezer’e seslendiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayata veda etti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi bahçesinde anma töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu törende sevenleri ve sanat camiası Aydemir Akbaş’ı son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Cenazeye katılan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

İBRAHİM TATLISES, ŞAFAK SEZER'İ YANINA ÇAĞIRDI

Magazin Burada'nın haberine göre, Tatlıses, ‘Ben nasıl ağlamayayım’ diyerek Şafak Sezer’i yanına çağırdı. ‘Şafak Sezer nerede? ’diye seslendi. Sonra etrafındakiler ‘Şafak Abi’ diye seslendi.

Ardından Şafak Sezer apar topar İbrahim Tatlıses’in yanına geldi. Sonra ikili kendini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.