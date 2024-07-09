Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı

Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ayşegül Yıldız&#039;dan Bakan Mehmet Şimşek&#039;e çağrı
Vergikaçakçılığı, Haber

Magazin Haberleri

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yıldız bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Yıldız, bazı doktorları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ihbar etti. Tanıdığı birçok doktorun vergi kaçırdığını söyleyen Yıldız yaptığı paylaşımda "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın Bakanım. Maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında evlendiği ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşuluyor.

Yıldız, bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Yaptığı son paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı yapan Yıldız, "Doktorlar vergi kaçırıyor" dedi.

Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı - 1. Resim

BAZI DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi hazırlığıyla ilgili yaptığı açıklama haberindeki "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorlarımızın 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira. Bütün bu alanlarda yetki alacağız" sözlerini alıntılayan Ayşegül Yıldız, bazı doktorlardan şikayetçi oldu.

Yıldız "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın bakanım. Yakınlarının ya da yabancı uyrukluların hesabına yatırıyor muayene ücretini... Ben maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun. Hırsız hırsızdır. Konumu, diploması fark etmez. Ahlaki kuralları olmayanın etik kuralları da olmaz…  Vatandaş olarak bildirin, kimse devletten çaldığı parayla öksüzün, yetimin hakkıyla keyif sürmesin" dedi.

Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Erzurum’da sır ölüm! Cesedi banyoda bulunduİstanbul-Londra-Paris üçgeninde film gibi olay! Bir günde 14 milyon liralık vurgun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya “Çocuklarım elimi dövme yaptırdılar” demişti! İlk kez ortaya çıktı - Magazin"Çocuklarım yaptırdı" demişti! El dövmesi gözüktüMetin Şentürk'ün villası icradan satılıyor! Tahmini fiyatı şoke etti - MagazinVillası icradan satılıyor! Tahmini fiyatı şoke ettiNetflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli oldu - MagazinNetflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli olduEslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü fenomen saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldıJeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Restoranda ödediği ücret Yok artık' dedirtti - MagazinMuğla'ya yemek yedi! Ödediği ücret 'Yok artık' dedirtti40 yıl hapsi istenen Dilan-Engin Polat çifti hakkında yeni gelişme! İddianame iade edildi - MagazinPolat çiftine ağır ceza mahkemesi yolu gözüktü
Sonraki Haber Yükleniyor...