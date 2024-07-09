Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yıldız bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Yıldız, bazı doktorları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ihbar etti. Tanıdığı birçok doktorun vergi kaçırdığını söyleyen Yıldız yaptığı paylaşımda "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın Bakanım. Maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında evlendiği ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşuluyor.

Yıldız, bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Yaptığı son paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı yapan Yıldız, "Doktorlar vergi kaçırıyor" dedi.

BAZI DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi hazırlığıyla ilgili yaptığı açıklama haberindeki "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorlarımızın 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira. Bütün bu alanlarda yetki alacağız" sözlerini alıntılayan Ayşegül Yıldız, bazı doktorlardan şikayetçi oldu.

Yıldız "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın bakanım. Yakınlarının ya da yabancı uyrukluların hesabına yatırıyor muayene ücretini... Ben maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun. Hırsız hırsızdır. Konumu, diploması fark etmez. Ahlaki kuralları olmayanın etik kuralları da olmaz… Vatandaş olarak bildirin, kimse devletten çaldığı parayla öksüzün, yetimin hakkıyla keyif sürmesin" dedi.