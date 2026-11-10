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Bebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem

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Bebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem
Başlık ResmiBebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, bebeğinin isminin “Elisa” olacağı yönünde çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Henüz doğmamış bebeğinin adını sır gibi saklayan ünlü isim, haberin ardından yakın çevresindeki kişileri takibe aldığını açıkladı. Gerçek ismin ortaya çıkmasını önlemek için herkese farklı bir isim söylediğini belirten Erçel'in itirafı dikkat çekti.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanlı bekleyişlerini sürdüren çiftin bebeklerine vereceği isim ise bir süredir merak konusu olmuştu. Son olarak bebeğin adının “Elisa” olacağı yönünde haberler çıkmıştı.

“MUHBİRİ BULMA VAKTİ”

Bebeğinin isminin Elisa olduğu yönündeki iddialara açıklık getiren Gamze Erçel, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yakın çevresindeki kişilere bebeğin ismi konusunda farklı bilgiler verdiğini belirten Erçel, böylece ismi kimin basına sızdırdığını anlamaya çalıştığını dile getirdi.

Erçel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bebeğin ismi Elisa değil. Etrafımızdaki herkese farklı isimler söylemiştik. Şimdi notlarımdan kime hangi ismi söylediğimi teyit edip muhbiri bulma vakti” ifadelerini kullandı.

Bebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem
Başlık ResmiBebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem
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ARKADAŞLARINA “TURUNCU” İSMİNİ SÖYLEMİŞLER

Gamze Erçel'in açıklamasının ardından eşi Caner Yıldırım da yaşadıkları ilginç durumu anlattı. Çevrelerindeki bazı kişilerin kendilerini arayarak bebeğin ismiyle ilgili daha önce verilen bilgileri sorguladığını belirten Yıldırım, “Bize söylediğin isim doğru değil miydi?” şeklinde sorularla karşılaştıklarını aktardı.

Bebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem
Başlık ResmiBebeğinin adını sır gibi saklıyor! Gamze Erçel'den ilginç yöntem

Çiftin yakın çevresindeki kişilere birbirinden farklı isimler verdiği de ortaya çıktı. Erçel ve Yıldırım, arkadaşlarından birine bebeklerinin adını “Turuncu” olarak söylediklerini açıkladı. Ünlü çiftin, bebeğin ismini gizli tutmak ve bilgiyi kimin paylaştığını öğrenmek için başvurduğu bu yöntem takipçilerini güldürdü.

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