Bennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yaş yaşlandı, kimse tanıyamadı

26 Aralık 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

Yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği ve Show TV’de yayınlanmaya başlayan Arak’ın başrol oyuncusu Bennu Yıldırımlar son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arak dizisi yayın hayatına geçtiğimiz günlerde başladı.

MAKYAJI 4 SAAT SÜRDÜ

Babasının intikamını almak isteyen Kara ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in mücadelesini konu alan Arak’ta ‘Sema Sultan’ karakterini usta oyuncu Bennu Yıldırımlar oynuyor. Ünlü isim, rolü gereği 4 saat süren makyajla 25 yaş yaşlandırıldı. Yıldırımlar’ın boyun ve yüz bölgesine plastik makyaj uygulandı. Görüntüsünü tamamlamak için ise peruk kullanıldı.

YENİ İMAJINA YORUMLAR GECİKMEDİ

54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, rolüne bürünmek için bambaşka birine dönüştü. Yıldırımlar 4 saatlik süren değişimin videosunu da Instagram’daki hikaye kısmında paylaştı. Ayrıca rol arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ünlü oyuncunun değişimini görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada video ve fotoğrafları gören kullanıcılar “Çok başarılı yaşlandırma makyajı yapılmış, ilk gördüğümde tanıyamadım o derece” , “Muhteşem bir makyaj yapılmış” gibi yorumlar yaptı.

GİZEMLİ BİR KARAKTER OLARAK DİZİDE

Öte yandan Bennu Yıldırımlar, dizi başlamadan önce verdiği röportajda karakterini şu sözlerle anlatmıştı:

“Sema Sultan, izleyiciler açısından gizemli bir karakter olarak hikayede varlığını sürdürecek. Flashbackler ile karakteri izleyici açısından daha da anlam kazanacak. Kara’nın karakterinin şekillenmesinde rol oynamış biri. Buradan çok spoiler da vermek istemiyorum ama 3 çocuğun babaannesi olarak onların hayatlarına bir şekilde nasıl devam edeceklerini, hayatı nasıl algılayacaklarını geliştirmiş bir insan. Dizimizdeki her karakter gibi gizemini korumakta. İki ailenin bir olay sonucunda hayatlarının kesişmesi ve hesaplaşmasını konu alıyor dizimiz.”