Şarkıcı Berdan Mardini, 2025 yılında nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni eşi Dilara Talay ile yollarını ayırdı. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen çiftin boşanma işlemlerini sessiz sedasız tamamladığı öğrenildi. Mardini ve Talay, Silivri Adliyesi’nde görülen davada tek celsede boşandı. Ayrılığa ilişkin taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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47 yaşındaki türkücü Berdan Mardini, özel hayatıyla daha önce de magazin gündeminde yer almıştı. Mardini, 2010 yılında Fatoş Yelliler ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Ezmira ve Miran adında iki çocuğu olmuştu. Çiftin evliliği, 2021 yılında yaşanan olaylı ayrılığın ardından sona ermişti.

Berdan Mardini'nin ikinci evliliği de bitti! Sessiz sedasız boşandılar

2025 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

İlk evliliğinin ardından bir süre gözlerden uzak kalan Mardini, İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaşadığı birliktelikle yeniden gündeme gelmişti. Aralarındaki 15 yaş farkıyla da konuşulan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.

Berdan Mardini ile 32 yaşındaki Dilara Talay, Nisan 2025'te Başakşehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Nikahlarını gözlerden uzak gerçekleştiren çift, mutluluklarını uzun süre sosyal medyada paylaşmamayı tercih etmişti.

Berdan Mardini'nin ikinci evliliği de bitti! Sessiz sedasız boşandılar

EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz dönemde evliliklerinde kriz yaşandığı ve ayrılık kararı aldıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen ikiliden kötü haber geldi. Mardini ve Talay'ın Silivri Adliyesi'nde görülen boşanma davasında tek celsede ayrıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren evlilik böylece sona ererken, çiftin boşanma kararının nedenine ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti.

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