Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Beril Pozam’dan sürpriz dönüş! Yeni dizisiyle fırtına estirecek

Beril Pozam’dan sürpriz dönüş! Yeni dizisiyle fırtına estirecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beril Pozam’dan sürpriz dönüş! Yeni dizisiyle fırtına estirecek
Beril Pozam, Yalı Çapkını, Nalan, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Yalı Çapkını’nda Suna karakterini başarıyla üstlenen Beril Pozam, ‘Kıskanmak’ dizisinin kadrosuna katıldı. Pozam, ‘Nalan’ rolüyle ekranlarda boy gösterecek.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Kıskanmak’ adlı dizinin provaları bu ay sonunda başlıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturacak. Ay Yapım imzalı yapımda  Özgü Namal ‘Seniha’, Mehmet Günsür ‘Halit’, Selahattin Paşalı ‘Nüzhet’, Hafsanur Sancaktutan ‘Mükerrem’ ve Ayda Aksel ‘Mediha’ rollerinde olacak.

NAHİD SIRRI ÖRİK’İN ESERİNDEN UYARLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni sezonun iddialı dizisine son olarak Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam katıldı. Pozam ‘Nalan’ rolüne hayat verecek ve Halit’in ailesinin evlenmesi için buldukları kız olarak seyirci karşısına çıkacak.

Beril Pozam’dan sürpriz dönüş! Yeni dizisiyle fırtına estirecek - 1. Resim

NOW TV’de yayınlanacak dizi, iki kardeş arasındaki derin kıskançlık ve çevrelerinde gelişen dramatik olayları konu alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekipler gözlerine inanamadı! Michael Jackson kılığına girip kaçak elektrik çektilerRestorandaki müzik kavgası silahlı çatışmaya dönmüştü! 8 kişi vuruldu, 10 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’yle sınırlı değil! Lüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar... Hülya Avşar’ın serveti ortaya çıktı - MagazinLüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar! Serveti ortaya çıktıKızılcık Şerbeti’nin 4. sezona başlama tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var - MagazinYayın tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var...Umut Akyürek'in kızından kötü haber! Babası tek tek anlattı: Olmadı, başaramadık - MagazinUmut Akyürek'in kızından kötü haber“Türk Elon Musk” Milyoner’e katıldı! O soruda elenince stüdyoda büyük şok yaşandı - MagazinO soruda elenince stüdyoda büyük şok yaşandıUsta oyuncu hayatını kaybetti! Mehmet Ali Tuncer'in cenaze programı belli oldu - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybetti!Emre Törün’e hüzünlü veda! Kızı tabutuna sarılıp ağladı - MagazinEmre Törün’e hüzünlü veda! Kızı tabutuna sarılıp ağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...