Beril Pozam’dan sürpriz dönüş! Yeni dizisiyle fırtına estirecek

Geçen sezon Yalı Çapkını’nda Suna karakterini başarıyla üstlenen Beril Pozam, ‘Kıskanmak’ dizisinin kadrosuna katıldı. Pozam, ‘Nalan’ rolüyle ekranlarda boy gösterecek.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Kıskanmak’ adlı dizinin provaları bu ay sonunda başlıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturacak. Ay Yapım imzalı yapımda Özgü Namal ‘Seniha’, Mehmet Günsür ‘Halit’, Selahattin Paşalı ‘Nüzhet’, Hafsanur Sancaktutan ‘Mükerrem’ ve Ayda Aksel ‘Mediha’ rollerinde olacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni sezonun iddialı dizisine son olarak Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam katıldı. Pozam ‘Nalan’ rolüne hayat verecek ve Halit’in ailesinin evlenmesi için buldukları kız olarak seyirci karşısına çıkacak.

NOW TV’de yayınlanacak dizi, iki kardeş arasındaki derin kıskançlık ve çevrelerinde gelişen dramatik olayları konu alacak.