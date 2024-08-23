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Haberler > Magazin > Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği öne sürülen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu. Doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Efsane dizi Avrupa Yakası’nda üstlendiği Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan ve ‘Ekmek Teknesi’ , ‘Yahşi Cazibe’ gibi birçok projede rol oynayan Peker Açıkalın’dan endişelendiren bir haber gelmişti. 

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı - 1. Resim

Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği, bir dizi ameliyat geçirdiği öne sürülmüştü. 

ÇİLEM AÇIKALIN: YAZILANLAR GİBİ DEĞİL

Çıkan haberlerinden ardından açıklama yapan Peker Açıkalın’ın eşi Çilem Açıkalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Haberler doğru değil. Evet 4 ay oldu, opere oldu ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı…” ifadelerini kullanmıştı.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı - 2. Resim

PEKER AÇIKALIN KAMERA KARŞISINDA

Sağlık durumu merak edilen Peker Açıkalın’dan günler sonra açıklama geldi. Doktoruyla kamera karşısına geçen Açıkalın, şunları söyledi:

“Yalan yanlış haberlere inanmayın. Sağlığım yerinde. Konuşmamda bir sakatlık yok. Yürümemde bir sakatlık yok. Sakatlığı olan ve böyle yalan dolan haberleri yapanlara hocamın bir lafı var…”

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı - 3. Resim

DOKTORU: HER ZAMANKİ GİBİ SAĞLIKLI

Ardından sözü alan Açıkalın’ın doktoru ise “Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı ve her zamanki gibi esprilerine, güzelliklerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah. Herkese buradan selamlarımızı tekrar iletiyoruz.”

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın’dan haber var! Günler sonra açıklama yaptı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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