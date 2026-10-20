Berkun Oya’nın imzasını taşıyan ve ilk sezonuyla geniş yankı uyandıran Bir Başkadır dizisi, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix, merakla beklenen yapımın ikinci sezonunun yayın tarihini duyurdu. Dört haftalık çekim sürecinin tamamlanmasının ardından dizinin yeni sezonunun 12 Kasım’da izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

2020 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dikkat çeken dizi, farklı toplumsal kesimlerden insanların yaşamlarını ve birbirleriyle kesişen hikayelerini ele almıştı. Yapım, karakterlerin kişisel dünyalarını toplumsal farklılıklarla birlikte işleyerek izleyicilerin gündemine gelmişti.

Bir Başkadır sevenlerine müjde! 2. sezonun yayın tarihi belli oldu

BAKMADAN GEÇME MAGAZİN Cevher dizisinde başrol bilmecesi çözüldü! Elçin Sangu ve Ertan Saban bir arada

12 KASIM’DA YAYINLANACAK

Berkun Oya’nın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci sezon çekimleri dört haftada tamamlandı. Netflix’in duyurusuyla birlikte yeni sezonun yayın tarihi de netlik kazandı. Bir Başkadır, 12 Kasım itibarıyla platformun kütüphanesindeki yerini alacak.

Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağına ve bölümlerin tamamının aynı gün yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Bir Başkadır sevenlerine müjde! 2. sezonun yayın tarihi belli oldu

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin ilk sezonunda Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakterinin yaşamı merkezde yer almıştı. İstanbul’da farklı sosyal ve kültürel çevrelerden gelen karakterlerin yollarının kesişmesiyle gelişen hikaye, bireylerin iç dünyalarına ve toplumdaki ayrışmalara odaklanmıştı.

İkinci sezonda olayların hangi karakterler üzerinden şekilleneceği, ilk sezondaki isimlerin hikâyeye devam edip etmeyeceği ve anlatının hangi yönde ilerleyeceği henüz açıklanmadı. Yeni sezona ilişkin ayrıntıların önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala