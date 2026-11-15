Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur’un doğup büyüdüğü Hürriyet Mahallesi sakinler, Tayfur’u anlattı. “Kendisi bizim gurur sebebimizdir, zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz” diye konuşan mahallesi Tayfur için dua okuttu.

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Arabesk müziğin usta sanatçısı Adanalı Ferdi Tayfur, doğum günü 15 Kasım'da doğup büyüdüğü mahallede dualarla anıldı. Tayfur'un çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, usta sanatçıyı anlattı.

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur’un bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu. Mahalleli Tayfur’u anlattı, sözleri duygulandırdı.

Bir pikap dolusu dağıtmış! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un zengin olunca mahallesine verdiği ilk hediyeyi komşuları anlattı

“KENDİSİ BİZİM GURUR SEBEBİMİZ”

Tayfur'u çocukluğundan bu yana tanıdığını belirten Kasım Eroğlu, "Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor” dedi.

Bir pikap dolusu dağıtmış! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un zengin olunca mahallesine verdiği ilk hediyeyi komşuları anlattı

“BİR PİKAP DOLUSU KURBANLIK DAĞITTI”

Ferdi Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda yaşayan Zerrin Avcı, Tayfur ile büyüdüklerini dile getirerek, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı" şeklinde konuştu.

Bir pikap dolusu dağıtmış! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un zengin olunca mahallesine verdiği ilk hediyeyi komşuları anlattı

“HER BAYRAMDA GELİYORDU”

Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise şöyle konuştu:

Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses'te buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi. Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu.

Bir pikap dolusu dağıtmış! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un zengin olunca mahallesine verdiği ilk hediyeyi komşuları anlattı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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