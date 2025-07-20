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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Nazal Öncel'den kötü haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Nazal Öncel&#039;den kötü haber geldi
Nazan Öncel, Sağlık, Kalp Rahatsızlığı, Stent, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçirdiği anjiyo sonrası iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Olmayınca olmuyor demek ki. Hadi dua edin” ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin ünlü isimlerinden söz yazarı, besteci ve yorumcu Nazan Öncel, sabaha karşı yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle iki stent takılan sanatçı, bu kez yüksek tansiyon ve nabız şikâyetiyle acil servise başvurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Nazal Öncel'den kötü haber geldi - 1. Resim

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz, yaptığı açıklamada, Öncel’in saat 04.30 sularında yüksek nabız ve tansiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğünü belirtti. Acil müdahalenin ardından sanatçıya bir stent daha takıldığı ve sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Nazal Öncel'den kötü haber geldi - 2. Resim

"BEN BU KALP İÇİN DAHA NE YAPAYIM"

Öncel, hastanede tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Nazal Öncel'den kötü haber geldi - 3. Resim

"Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim. Olmayınca olmuyor demek ki. Hadi dua edin."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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