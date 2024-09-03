Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı

Son olarak ‘Kuş Uçuşu’ adlı dizide Lale Kıran rolünü üstlenen Birce Akalay, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Ergün ile fotoğrafını paylaştı. İkilinin pozlarını görenler benzerlikleri karşısında yorum yapmadan edemedi.

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Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Birce Akalay, son dönemde meslektaşı Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Akalay, özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.

‘Asi’ , ‘Kış Masalı’ , ‘Yer Gök Aşk’ , ‘Küçük Ağa’ gibi birçok projede rol alan Birce Akalay, son olarak paylaştığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi.

Yasemin Ergün ile bir karesini paylaşan Akalay, annesine olan benzerliğiyle şaşırttı. birçok kişi oyuncunun annesi için “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunda bulundu.

İşte Birce Akalay ve annesi...