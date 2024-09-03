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Haberler > Magazin > Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı

Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak ‘Kuş Uçuşu’ adlı dizide Lale Kıran rolünü üstlenen Birce Akalay, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Ergün ile fotoğrafını paylaştı. İkilinin pozlarını görenler benzerlikleri karşısında yorum yapmadan edemedi.

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Birce Akalay, son dönemde meslektaşı Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Akalay, özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. 

‘Asi’ , ‘Kış Masalı’ , ‘Yer Gök Aşk’ , ‘Küçük Ağa’ gibi birçok projede rol alan Birce Akalay, son olarak paylaştığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi. 

Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı - 1. Resim

Yasemin Ergün ile bir karesini paylaşan Akalay, annesine olan benzerliğiyle şaşırttı. birçok kişi oyuncunun annesi için “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunda bulundu. 

Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı - 2. Resim

İşte Birce Akalay ve annesi...

Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler “Resmen ikizini doğurmuş” yorumunu yaptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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