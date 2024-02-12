Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci iğne ipliğe döndü! İşte son hali...

Geçtiğimiz Temmuz ayında meslektaşı Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, uyguladığı diyet sayesinde eridi. Son halini sosyal medyadan paylaşan Düvenci’nin zayıflığı dikkat çekerken, hayranları sırrını merak etti.

‘Umutsuz Ev Kadınları’ , ‘Babam ve Ailesi’ , ‘Aşkın Kanunu’ , ‘Binbir Gece’ gibi birçok projede yer alan ve şimdilerde ‘Bambaşka Sohbetler’ adlı programı sunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra iğne ipliğe döndü.

Oyuncu çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Okan Ali adında bir çocukları bulunan ikili, geçtiğimiz Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini 15 dakika süren duruşmayla sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak ayrılan çiftin 6 yaşındaki oğulları Okan Ali’nin velayeti anne Ceyda Düvenci’ye verilmişti.

“ÇOK GÜÇLÜSÜN DİYORLAR, YOK DEĞİLİM”

Boşandıktan sonra programında konuşan Düvenci, ayrılık sürecinden bahsetmiş ve bilinenin aksine güçlü bir kadın olmadığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil. Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz dona kalıp sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak… Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek. Dostlarımız bir, bu değişmeyecek. Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular. Güçlü gözüküyorum, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil.”

ZAYIFLAMA SIRRI NE?

Daha önce yaptığı paylaşımda 1,5 ayda 6 kilo verdiğini belirten Ceyda Düvenci, son görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Hedeflediği kiloya ulaştığını söyleyen oyuncunun zayıflığı dikkat çekti. 64 kilodan 58’e düşen Düvenci, zayıflama sırrından da bahsetmişti. Açıklamasında ise “İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… 1,5 ayda 63 64 kiloydum 58’e düştüm” demişti. Daha da zayıfladığı görülen Düvenci’nin son halini görenler ise “Boşanmak yaradı” yorumları yapmaktan kendini alamadı.

İşte Ceyda Düvenci'nin son hali...