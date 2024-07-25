'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamam! İlk görüntüler geldi, vizyon tarihi de belli oldu

Türk komedi serisi Çakallarla Dans’ın 7. filminin çekimleri tamamlandı. Merakla beklenen yapımdan hem fotoğraflar paylaşıldı hem beyaz perdede gösterileceği tarih belli oldu.

Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık, Didem Balçın gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Çakallarla Dans serisine bir yenisi daha eklendi.

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı "Çakallarla Dans 7" filminin çekimleri tamamlandı. İstanbul’da başlayan çekimler, İzmir’de sona erdi.

ARALIK'TA VİZYONDA

Merakla beklenen filmin 6 Aralık’ta vizyona gireceği kaydedildi.

7. filmde Çakallar'ın ekibine sürpriz üyeler de katılacak.

6. FİLMDE REKOR HASILAT

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı serinin 2 Aralık 2022’de vizyona giren altıncı filmi, 871 bin 764 gişe ve 50 milyon 946 bin 808 TL hasılatla pandemi sonrası sinema salonlarını hareketlendirmişti.