Cevabı bilemediği için alay konusu olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran matematik sorusu yanlış çıktı

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan 24 yaşındaki Sena Erol, kendisine yöneltilen matematik sorusunda elenmişti. Cevabı bilemediği için sosyal medyada eleştirilen Erol’a sorulan sorunun yanlış olduğu ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu programda matematik sorusuna yanlış cevap veren 24 yaşındaki işletme fakültesi öğrencisi sosyal medyada gündem oldu. Elendikten sonra eleştiri oklarının hedefi olan yarışmacının cevap verdiği soru, kökten yanlış çıktı.

YARIŞMADAN ELENDİ

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sena Erol’a üçüncü olarak “Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?” diye soruldu. Şıklar arasında kararsız kalan Erol, soruya C şıkkında bulunan 102 cevabını verdi. Erol yarışmadan elenirken, Kenan İmirzalıoğlu doğru cevabın 103 olduğunu açıkladı.

Tİ’YE ALDILAR

Yarışma sonrası Sena Erol, sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Erol için “Basit soruyu bile bilemedi” , “Bu soruda elenmesi komik” gibi ti’ye alınan yorumlar yapılırken, sorunun yanlış olduğu öğrenildi.

“DOĞRUSU -987 OLACAK”

Sosyal medyada bazı kullanıcılar yarışma sonrası sorunun yanlış sorulduğunu belirtti. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının ‘-987’ olduğunu vurgulayan kullanıcılar, sorudaki ‘doğal sayı’ eksikliğine dikkat çekti. “Şıklarda doğru cevap yok. Doğrusu -987 olacak. Doğal sayı demiyor. Tam sayı diyor. Tam sayı soruyorsa negatifleri de hesaba katacaksın” gibi yorumlar yapıldı.