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    • Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı

    ‘Bir Peri Masalı’ , ‘Ufak Tefek Cinayetler’ , ‘Bodrum Masalı’ gibi birçok dizide rol alan Tülin Ece, İtalya’da nikah masasına oturdu. İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli’yle evlenen oyuncuyu gelinlikle görenler tanımakta güçlük çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı
    Nikah, Düğün, İtalya, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir döneme damga vuran dizi Ufak Tefek Cinayetler’de Merve’nin (Aslıhan Gürbüz) gençliğini oynayan Tülin Ece evlendi. Nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan oyuncunun değişimi şaşırttı.

    DÜĞÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Bir süredir yaşamını Londra’da sürdüren Ece, İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli’yle İtalya’da nikah kıydı. Giurioli ile 14 Ekim’de 2023’te evlendiğini ilan eden Tülin Ece, nikah gününe ait bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. 

    Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı

    “ESKİ HALİNDEN ESER YOK”

    Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı. Saçlarını sarıya boyatan ismin, estetik yaptırdığı da iddia edildi. Fotoğrafı görenler “Eski halinden eser yok” , “Gerçekten tanıyamadım” gibi yorumlar yaptı. 

    Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı

    SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan oyuncunun sosyal medya hesabında profilini güncellemesi ve sosyal medyada soyadını da hemen değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı

    TÜLİN ECE KİMDİR?

    28 Şubat 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol aldı. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterini üstlendi. Bir Peri Masalı adlı dizide ise Ümit karakterine hayat verdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NikahDüğünİtalya
    Haberler > Magazin > Oyuncu Tülin Ece dünya evine girdi, gelinlikle görenler tanıyamadı
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