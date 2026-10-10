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Cevher dizisinde senaryo krizi! Songül Öden de projeden çekildi

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Cevher dizisinde senaryo krizi! Songül Öden de projeden çekildi
Başlık ResmiCevher dizisinde senaryo krizi! Songül Öden de projeden çekildi

Show TV’nin merakla beklenen dizisi “Cevher”de senaryo krizi büyüyor. Özgü Namal ve Neslihan Yeşilyurt’un ardından Songül Öden de projeden ayrıldı. Fabrika Yapım’ın yeni başrol ve yönetmen arayışının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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Show TV için Fabrika Yapım tarafından hazırlanan “Cevher” dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Fransız yapımı “High Intellectual Potential” (HPI) dizisinden uyarlanan projede, başrol için görüşülen Songül Öden’in senaryodan memnun kalmadığı gerekçesiyle projeden ayrıldığı öğrenildi.

CEVHER DİZİSİNDE BİR AYRILIK DAHA

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturacağı açıklanan “Cevher” dizisi, daha önce yaşanan ayrılıklarla gündeme gelmişti.

Başrol için Özgü Namal ile prensipte anlaşma sağlanmış, ancak oyuncu senaryoyu beğenmediği için projeden çekilmişti. Ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt da aynı gerekçeyle yapımdan ayrılmıştı.

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SONGÜL ÖDEN DE PROJEDEN ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım şirketi, yönetmenlik için ödüllü isim Yüksel Aksu ile anlaşmıştı.

Başroller için ise Songül Öden ve Ertan Saban ile görüşmelere başlanmıştı. Ancak son gelişmeye göre Songül Öden de senaryoya ilişkin rahatsızlıkları nedeniyle “Cevher” dizisinde yer almama kararı aldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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