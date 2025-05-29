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'Chucky' filminin başrolü Ed Gale hayatını kaybetti! "Son selamını verdi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Child's Play' (Çocuk Oyunu) serisinde ikonik karakter 'Chucky'yi oynayan Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. 130'dan fazla film, dizi ve reklamda boy gösteren Gale'ın, 27 Mayıs'ta vefat ettiği açıklandı.

Çocuk Oyunu'ndaki Chucky'rolüyle hafızalarda yer eden Ed Gale (61), Los Angeles'taki bir bakımevinde 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

The Sun'da yer alan habere göre; Ed Gale'ın yeğeni Kayse Gale, "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

'Chucky' filminin başrolü Ed Gale hayatını kaybetti!

"CEBİNDE 20 DOLARLA KALİFORNİY'YA GİTTİ"

Oyuncunun hayat hikayesini de takipçileriyle paylaşan Gale, Gale'ın 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla Kaliforniya'ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, TV dizisi ve reklam projesinde yer aldığını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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