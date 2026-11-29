Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Demirbilek'in telefon mesajlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olması üzerine Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yeni bir hukuki süreç başladı. Bir çocukları bulunan ve 2021 yılında boşanan çiftin geçmiş yıllardaki mesajlaşmaları dava konusu oldu.

MESAJLARI DELİL OLARAK SUNDU

Sabah'ın haberine göre Demirbilek, eski eşinin evlilikleri boyunca kendisine ve çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını, nafaka ödemelerinde de sorun yaşadığını ileri sürdü.

Zanna'nın kendisine gönderdiği "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" şeklindeki mesajları delil gösteren Demirbilek, suç duyurusunda bulundu.

Danilo Zannaya eski eşinden hakaret davası! 2 yıla kadar hapsi istendi

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Zanna'nın ifadelerinin hakaret suçu kapsamında değerlendirilebileceği ve dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

Taraflar arasındaki uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZANNA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Danilo Zanna, eski eşinin nafaka artırım davasında kullanmak üzere söz konusu şikâyette bulunduğunu ileri sürdü.

Mesajlaşmaların karşılıklı olduğunu belirten Zanna, Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle yazışmalarında yanlış kelime kullandığını da savundu.

Ünlü şefin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala