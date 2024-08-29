Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu!

Türkiye'nin aradığı 8 yaşındaki Narin Güran hakkında paylaşım yapan şarkıcı Demet Akalın, "Tadım tuzum yok" deyip yaşananları idamın olmamasına bağladı. Akalın'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Haluk Levent "Araştırdık" diye duyurdu! Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ailesiyle ilgili çarpıcı sözler

Haluk Levent "Araştırdık" diye duyurdu! Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ailesiyle ilgili çarpıcı sözler

Herkesin gözü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde. 8 yaşındaki Narin Güran, 9 gün önce kayıplara karıştı. Ekipler bölgede günlerdir aramalarını sürdürürken tüm Türkiye, tek yürek Narin'in bulunmasını bekliyor.

Küçük kızın kaybında ağabeyi gözaltına alınırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Herkesin dikkatini çeken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

"TADIM TUZUM YOK"

Çok üzüldüğünü dile getiren ünlü şarkıcı "Ahhh düşünmek bile istemiyorum!! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bir hayatımız vardı' diyor baba ahh. Hiç tadım yok şu kız bir bulunsa" diye yazdı.

NARİN'İN KAYBINI İDAMA BAĞLADI

Akalın'ın bir sonraki paylaşımındaki "İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler..." yorumu ise tartışmaya neden oldu.

Bazı kullanıcılar Akalın'ın çıkışına destek verirken, bazı kullanıcılar da idamın çözüm olmadığını savundu.