Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu!

Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Demet Akalın&#039;ın &#039;Narin&#039; paylaşımı olay oldu!

Magazin Haberleri

Türkiye'nin aradığı 8 yaşındaki Narin Güran hakkında paylaşım yapan şarkıcı Demet Akalın, "Tadım tuzum yok" deyip yaşananları idamın olmamasına bağladı. Akalın'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Herkesin gözü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde. 8 yaşındaki Narin Güran, 9 gün önce kayıplara karıştı. Ekipler bölgede günlerdir aramalarını sürdürürken tüm Türkiye, tek yürek Narin'in bulunmasını bekliyor. 

Küçük kızın kaybında ağabeyi gözaltına alınırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Herkesin dikkatini çeken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu! - 1. Resim

"TADIM TUZUM YOK"

Çok üzüldüğünü dile getiren ünlü şarkıcı "Ahhh düşünmek bile istemiyorum!! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bir hayatımız vardı' diyor baba ahh. Hiç tadım yok şu kız bir bulunsa" diye yazdı.

Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu! - 2. Resim

NARİN'İN KAYBINI İDAMA BAĞLADI

Akalın'ın bir sonraki paylaşımındaki "İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler..." yorumu ise tartışmaya neden oldu. 

Demet Akalın'ın 'Narin' paylaşımı olay oldu! - 3. Resim

Bazı kullanıcılar Akalın'ın çıkışına destek verirken, bazı kullanıcılar da idamın çözüm olmadığını savundu.

Düzenleyen:  - Magazin
UKOME'de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptı - MagazinNecati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktıFerdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyismini kullanmasını yasakladı! Birbirlerine girdiler - MagazinFerdi Tayfur'dan şok karar! Kızıyla birbirine girdiOrhan Gencebay uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor! - MagazinUzun bir aradan sonra setlere dönüyor! Bomba projeKemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçağın görüntüleri ortaya çıktı! Bakın ne olarak kullanılıyor - MagazinHayatını kaybettiği uçağın görüntüleri ortaya çıktı! Bakın ne olarak kullanılıyor‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı - Magazin‘Amin’ videosuyla gündem olan fenomen evlendi! Yorum yağdıMasterChef Türkiye'de yarışmacıların haftalık kazancı "Yok artık" dedirtti - MagazinYarışmacıların haftalık kazancı "Yok artık" dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...