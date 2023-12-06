Dilan Polat'ı sektöre sokan Neslim Güngen sessizliğini bozdu: Bunu zaten bekliyorduk...

6 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:36

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan Polat'ın 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi suçlardan tutuklanması sonrası gözler güzellik sektöründeki diğer isimlere çevrildi. Mercek altına alınan 720 fenomen arasında yer alan ve soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen, sessizliğini bozdu.

Dilan Polat'ı güzellik sektörü ile tanıştıran isim olarak bilinen Neslim Güngen de Polat dosyasına dahil edildi. Haklarında soruşturma başlatılan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarınada tedbir amaçlı el konuldu. Neslim Güngen mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BİZ KENDİMİZİ BİLİYORUZ"

"Bunu zaten bekliyorduk, biliyorduk" diyen Güngen şu ifadeleri kullandı:

''720 tane fenomen listesinin içerisinde biz de vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımız herhangi bir suç teşkil etmiyor. Savcılar soruşturma aşamasına girdiğimiz için mal varlıklarımıza tedbir koyuyor. Biz kendimizi biliyoruz. Er ya da geç doğru ortaya çıktığında da sizlerle paylaşmış olacağız.

Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyorduk. Bu demek değil ki sen suçlusun. Soruşturma bitten sonra hepsi açığa çıkıyor. Alnımız her zaman söylediğimiz gibi açık çok şükür."

Çektiği başka bir videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, Neslim Güngen'in 127 güzellik merkezi olduğu biliniyor.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.