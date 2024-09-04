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Dilan Polat'tan dava öncesi dikkat çeken paylaşım!

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Dilan Polat&#039;tan dava öncesi dikkat çeken paylaşım!

Magazin Haberleri

Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan yargılanıp cezaevine giren Dilan Polat hazırlanan MASAK raporundan sonra tahliye edilmişti.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Dilan Polat'tan dava öncesi dikkat çeken paylaşım! - 1. Resim

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından dava açılan çift ve 28 kişi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkacak.

Dilan Polat'tan dava öncesi dikkat çeken paylaşım! - 1. Resim

Dava öncesi eşi ve kayınpederini cezaevinde ziyaret eden Dilan Polat’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Dilan Polat eşi Engin Polat için dua istedi. Paylaşımda “Herkese Merhaba birer Fetih süresi okur musunuz?” ifadeleri yer aldı.  Polat’ın o paylaşımı sosyal medyanın birçok mecrasında paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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