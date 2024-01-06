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    Diyanet’ten 'Bir kadeh de sizler için içiyorum' diyen Volkan Konak'a suç duyurusu

    Volkan Konak'ın Diyanet'i hedef alan sözleri tepki çekmişti. "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" diyen Konak için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Kurum ve Erbaş'a yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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    Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Diyanet'i ve Ali Erbaş'ı hedef alan şarkıcı Volkan Konak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirildi.

    Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL"

    Şüphelinin paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

    HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

    Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    VOLKAN KONAK NE DEMİŞTİ?

    Volkan Konak, Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştirmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a 'bezirgan' ifadesiyle hakarette bulunan Konak, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;

    İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

    Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…"

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Volkan Konak
    Haberler > Magazin > Diyanet’ten 'Bir kadeh de sizler için içiyorum' diyen Volkan Konak'a suç duyurusu
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