Doğu Demirkol'dan anlamlı destek: Gösteri gelirlerini Filistin’e bağışlayacak

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, bu yaz yapacağı tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını duyurdu. Demirkol’un bu desteği gönülleri fethetti.

İsrail’in Filistin saldırıları devam ederken, ünlü komedyen Doğu Demirkol sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Demirkol, aldığı kararla bu yaz düzenleyeceği tüm gösterilerden elde edeceği gelirin tamamını Filistin’e bağışlayacağını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, Filistin’e destekler de sürüyor. Son olarak komedyen Doğu Demirkol, Filistin ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

“OYUNLARIMIN GELİRİ FİLİSTİN’E GÖNDERİLECEKTİR”

Komedyen Doğu Demirkol’dan anlamlı bir adım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demirkol, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir. Özgür Filistin.”

Doğu Demirkol’un bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar “Helal olsun sana” , “Dayanışma ve destek için teşekkürler” gibi mesajlar paylaştı.