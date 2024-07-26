Eda Ece’den boşanma açıklaması! ‘Ben alıştım, önemi yok’

Nisan ayında ilk bebeğini kucağına alan Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram’da eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıktı. Bu durum yorumları ve "evlilikte kriz yaşanıyor" iddialarını beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ece ise, boşanma iddialarını yalanladı.

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Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Konuyla ilgili jet hızında açıklama gecikmedi.

Yasak Elma dizisinde oynadığı Yıldız rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Eda Ece, geçtiğimiz yıl Galatasaray’da forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünya evine girdi. Ünlü çift, nisan ayında ise ilk çocukları Mina İpek’i kucaklarına aldı.

Evlilikleri mutlu giden çiftten Ece, geçtiğimiz gün 8 milyon takipçili Instagram hesabından eşi Tuncer’i sildi. Bu hamle ‘evlilikte kriz’ olarak yorumlandı.

“BİZ MUTLUYUZ, HUZURLUYUZ…”

Boşanma iddiaları sosyal medyada alevlenince Eda Ece’den beklenen açıklama geldi. Gazeteci Bilal Özcan’a konuşan ünlü oyuncu şunları iddiaları kesin bir dille yalanladı ve açıklamasında şunları söyledi:

“Doğru değil tabi ki. Buğra Instagram’ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi, kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram’ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok, ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz, bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah’a havale ediyorum.”

“SİNİRLENİNCE BUĞRAHAN’I TAKİPTEN ÇIKIYORUM”

Öte yandan daha önce muhabirlerin sorularını cevaplayan Eda Ece, şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Ece, “Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.