25 Aralık 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:28

Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, mücadele ettiği meme kanseri nedeniyle vefat etti. Oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda’nın ardından yaptığı paylaşımla arkadaşının yaşadığı süreci anlattı.

Elvan Gruda’nın ölüm haberini dün Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

“KONTOLE GİTMEDİ, KENDİ SEÇİMİYDİ BU”

Bir süredir tedavi gören Elvan Gruda’nın ölümüne ilişkin Tuna Arman, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arman açıklamasında yakın arkadaşının kontrole gitmediğini hastalığını ihmal ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Elvan Gruda, zor bir yaşamdı ünlü bir anne babanın çocuğu olmak...

Elvan Gruda, konservatuvar mezunu bir müzisyen

Elvan Gruda, bir kanalda yayın yönetmeni

Elvan Gruda en kıymetlisi Emre’nin annesi…

10 yıl önce geçirdiği meme kanseri sonucu tedaviler sayesinde yendi hastalığı ama sonrasını umursamadı bitti dedi, dinlemedi bizleri kontrole gitmedi, ihmal etti. Kendi seçimiydi bu.

Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı, ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı.

Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4.evredeydi, 3 ay sürdü her şey tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti. Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı. Emre vardı ama olmadı gitti.

Mekanı cennet olsuni hep birbirimize kardeşim derdik. Güle güle kardeşim, bir gün görüşmek dileğiyle… Seni çok seviyorum.”

Ayşen Gruda, Eşi Yılmaz Gruda ve kızı Elvan ile - 1975

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Elvan Gruda’nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Gruda için 26 Aralık Salı günü (yarın) Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Elvan Gruda’nın annesi Ayşen Gruda 23 Ocak 2019’da babası Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.