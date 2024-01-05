Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında samimi itiraf

5 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 15:28

Söylediği şarkılar ve rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Emre Altuğ, Katarsis adlı YouTube kanalında Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Altuğ, programda kendisine yöneltilen tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

Şarkıcı Emre Altuğ ve manken Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Çift, 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey’i, 2012’de ise ikinci çocukları Uzay Tuncer’i kucaklarına aldı. Mutlu evliliklerine gölge düşen ünlü ikili, 2015 yılında ilişkilerini noktaladı.

“YOLLAR KAFA OLARAK AYRI YERE GİTMİŞ OLABİLİR”

Konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalar yapan Emre Altuğ, evliliğine ve boşanmasına dair detayları DA anlattı. Eski eşi Çağla Şıkel hakkında tek kötü söz söylemeyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz birbirimizi çok severek evlendik. Severek ve isteyerek çocuk yaptık. Mutlu bir evliliğimiz oldu. Dolayısıyla benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok. Yollar kafa olarak ayrı yere gitmiş olabilir. Ayrıca 10 sene az bir zaman değil. 10 sene içinde her insan artık o ilişkiyi sürdürmek istemeyebilir. Buna da hak veriyorum. Bir kızgınlığım ya da küskünlüğüm yok.”

“NECEN BECEREMEDİK DİYE TAKILMIŞTIM”

Boşandıktan sonraki hayatına adapte olmakta zorlandığını söyleyen Altuğ, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“İlk başta neden beceremedik diye takılmıştım. Bu beni biraz oyaladı. İkimiz de çocukları ön planda tutan insanlarız. Dolayısıyla kendi egolarımızın esiri olmadık. Kendimizi düşünmedik. İlk ayrılık dönemlerinde illa ki duruma alışana kadar illaki karşılıklı gelgitler olabiliyor. 10 senenin ardından farkına bile varmadan karşıdakinin durumuna müdahale eder halde buluyorsun kendini. Ama bunun zamana ihtiyacı var, o noktalarda oluşan gerginlikler 5 dakika sonra çocuklarla ilgili konuşmaya gittiğin zaman unutulup gidiyor.”