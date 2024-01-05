Öğrencilik fotoğrafı ortaya çıkan Göksel değişimiyle ilgili konuştu

5 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 14:35

‘Dursun Zaman’ , ‘Sen Orda Yoksun’ , ‘Uzaktan’ , ‘Depresyondayım’ şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Göksel, yıllar önce çekilen ve ortaokul-lise döneminde yıllığında yer alan fotoğrafıyla gündem olmuştu. Sosyal medyada yayılan o fotoğrafı hakkında ilk kez konuşan şarkıcı “Evrime kafa attığım doğru” dedi.

“YAYANI BİR ELİME GEÇİRSEM…”

52 yaşındaki şarkıcının eski bir fotoğrafı sosyal medyadaki acımasız kişilerin diline düşmüştü. Şarkıcı, kötü yorum yapanlara gülüp geçti. Bir dijital platformda verdiği röportajda “Evrime kafa attığınız doğru mu?” sorusuna gülerek “Doğru” cevabını verdi. “Yıllıktaki fotoğrafımdan bahsediyorsunuz zannediyorum. O fotoğrafı yayanı bir elime geçirsem!” diye espri yaptı.

“BANA ‘DÜNYA GÜZELİ’ DİYORLARDI”

Küçüklüğünde güzel olduğunu daha sonra ise kilo aldığını belirten şarkıcı, “Gerçekten ergenlik çağındayken iyi görünmüyordum. Küçüklüğümde güzeldim. Hatta ‘dünya güzeli’ diye çağırdıkları bir dönem vardı. Sonra ortaokula başlayınca hakikaten felaket kötü görünmeye başladım. Kilo aldım, gözlükler takıldı” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ HİÇ BEĞENMİYORDUM”

Göksel yaşadığı psikolojik zorlukların kendisini bu günlere geldiğini belirtti ve eve kapandığı dönemde harika çalışmalara imza attığını söyledi. Sözlerinin devamında ise “O dönem aslanağzı saçlar modaydı, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı, becerememişim yani. Kendimi hiç beğenmiyordum, kendimi beğenmediğim için daha da daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında, eve kapandım, müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Psikolojik olarak zor bir dönemdi ama bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum” ifadelerini kullandı.