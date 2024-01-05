Şarkıcı Serdar Ortaç “Kumar beni mahvetti” diyerek içini döktü

5 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 13:52

Son dönemde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, “Alişan ile Hayata Gülümse” programına konuk oldu. Ortaç, programda samimi açıklamalar yaptı.

Daha önce kumarda 40-50 milyon dolar kaybettiğini açıklayan Ortaç, en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getirdi. Programda kendisine “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi ve kumar oynamanın kendisini mahvettiğini söyledi.

“KUMAR BENİ MAHVETTİ”

Yaşadığı üzüntülerden bahseden Ortaç, konuşmasında “Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Parayı koyacak yer bulamıyordum. Şimdi yok ama çok geç oldu. Herkes böyle şeyler yapmaya başladı, yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. Sadece 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Hiç kimse kazanamaz. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır, o kadar. En iyi evlerde oturdum, en iyi arabalara bindim, en iyi insanlarla gezdim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Olmuyor işte yok. Öyle bir hayat yok” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin bilmediği bir takıntın var mı?” sorusuna ise “Temizliği çok severim. Mutfakta her şey temiz olsun isterim. Ne burçlara ne de astrolojiye inanıyorum” şeklinde cevap verdi.

ESKİ EŞİ: KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ

Serdar Ortaç’la 19 yaşında tanışan ve 5 yıl evli kalan model Chloe Loughnan, bir röportajda Ortaç’ın kumara düşkünlüğü hakkında konuşmuştu. Eski eş Loughnan “Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs’a kumar oynayama gitmiş” sözleriyle sitem etmişti.