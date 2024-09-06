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Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk görüntüsü

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Magazin Haberleri

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme kararını verdi ve 4 tutuklu sanık tahliye edildi. Kararın ardından cezaevinden çıkan Engin Polat’tan ilk görüntü de geldi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına bugün devam edildi. Kasım ayından bu yana kara para akladığı gerekçesiyle cezaevinde bulunan Engin Polat tahliye edildi.

 Kararın ardından cezaevinden çıkan Engin Polat’tan ilk görüntü de geldi.

 Engin Polat’ın cezaevinden çıktı! İşte ilk görüntüsü - 1. Resim

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı.

4 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. 

Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer’in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘yasa dışı bahis organizasyonu’ davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Düzenleyen:  - Magazin
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