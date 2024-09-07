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Engin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Engin Polat&#039;ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kara para aklama suçlaması ile 10 ay önce tutuklanan ve 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, dün tahliye edildi. Polat'ı cezaevi çıkışında karşılamak için gelen yakınları, cezaevi önünü adeta lüks araç galerisine çevirdi.

Türkiye'nin gündemine oturan Polat çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan ve 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, 18 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi de mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden dün tahliye edildi.

Engin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar - 1. Resim

KARŞILAMAYA ÇOK SAYIDA KİŞİ GELDİ

Polat'ı karşılamak için Kartepe Cezaevi'ne eşi Dilan Polat, çocukları ve çok sayıda yakını geldi. Kararın ardından Polat, saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı.  Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi.

Engin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar - 2. Resim

CEZAEVİ ÖNÜ LÜKS ARAÇ GALERİSİNDE DÖNDÜ

Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti. Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisine döndü.

Engin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar - 3. Resim

İSTANBUL'A GELDİ

Engin Polat, tahliye edilmesinin ardından İstanbul'daki evine geldi. Ailesiyle birlikte eve giren Polat, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Engin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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