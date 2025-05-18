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Eurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eurovision 2025&#039;in kazananı belli oldu! İsrail&#039;e tepki yağdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen yıl “The Code” ile zafer kazanan Nemo’nun ardından, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre’nin Basel kentinde düzenlendi. Jüri ve halk oylarıyla Avusturya birinciliğe ulaştı. Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ise İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösterdi.

İsveç'in Basel kentin ev sahipliğinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 26 ülkenin katılımıyla yapıldı.

Eurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı - 1. Resim

26 ülkenin yarıştığı Eurovision şarkı geçen yıl Eurovision'u kazanan Nemo'nun sahneye çıkması ile başladı.

Eurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı - 2. Resim

İsrail protestolarının gölgesinde gerçekleştirilen yarışmanın kazananı hem jüri hem de halk oyları sonucu ile Avusturya oldu.

Eurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı - 3. Resim

İSRAİL'İN KATILMASINA TEPKİ YAĞDI

İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edildi.

Eurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı - 4. Resim

Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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