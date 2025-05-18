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Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: &quot;Siyasi bir kişiliğim...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sagopa Kajmer, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nın düzenlediği GENÇFEST etkinliğine katıldı. "Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim" diyen ünlü rapçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ünlü isim,"Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz" dediğini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Türk rap müziğinin öncü isimlerinden Sagopa Kajmer ile ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festival alanında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bir süre sahnede kaldı. Erdoğan, Sagopa Kajmer’in seslendirdiği “Ateşten Gömlek” adlı parçayı dinledi ve ardından hem Sagopa Kajmer’in hem de Ferhat Göçer’in ellerini havaya kaldırarak gençleri selamladı.

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 2. Resim

"ŞU ANDA İYİ YERLERE GELMİŞ İNSANLAR VAR"

Sahnedeki bu sürpriz anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Sagopa Kajmer’in performansı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı sahnede buluşması dikkat çekti. Ünlü rap sanatçısı, yaşananlara dair özel açıklamalarda bulunarak festivalin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 3. Resim

“Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir.”

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 4. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı arasında gençlere vakit ayırmasına dikkat çeken Sagopa, "Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi" ifadelerini kullandı.

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 5. Resim

"DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

O anları anlatan ünlü rapçi, "Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim" değerlendirmesinde bulundu.

Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..."" - 6. Resim

Ünlü isim son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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