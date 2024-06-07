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Ev sahibi evine polis gönderen Selen Görgüzel, Adalet Bakanlığı’na seslendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ev sahibi evine polis gönderen Selen Görgüzel, Adalet Bakanlığı’na seslendi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’in ev sahibi ile başı derde girdi. Ev sahibinin dairesine gece yarısı polis gönderdiğini iddia eden şarkıcı, Adalet Bakanlığı’na seslendi. Paylaşımında ise elektrik ve doğal gazının habersiz kesildiğini de öne sürdü.

Sivri çıkışları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Selen Görgüzel, son olarak bambaşka bir konuyla gündeme geldi. 

LÜKS EVİNE 20 BİN TL KİRA VERİYORDU

Şarkıcı Selen Görgüzel’in ev sahibiyle yaşadığı sorunlar bitmiyor. Görgüzel, havuzlu ve lüks sitede aylık 20 bin liraya oturduğu Ortaköy’deki evinden mahkeme kararıyla çıkartılmak istenmişti. Açılan davada, şarkıcının evden tahliyesi talep edilmişti. Görgüzel’in 20 bin TL ödediği sitedeki kiraların aylık 100 bin TL seviyesinde olduğu kaydedilmişti. Mahkemede ünlü ismin evi tahliye edilmesi istenmişti. 

“UYURKEN EVİME POLİS GÖNDERDİ, ŞİKAYETÇİYİM”

Görgüzel, son olarak ev sahibinin evine polis gönderdiğini belirterek yaşadıkları gerilimi aktardı. Şarkıcı, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı’na şu sözlerle seslendi:

“Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler yaptırdıkları mesajlar ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerinden şikayetçiyim.”

Ev sahibi evine polis gönderen Selen Görgüzel, Adalet Bakanlığı’na seslendi - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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