Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda önemli bir adım attı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu Asil Gök ile mutlu ilişkisini sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyordu.

Çiftin evlilik yolculuğu, Asil Gök'ün Şubat 2026'da yaptığı romantik evlilik teklifiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Uluğ'un "Evet" cevabını verdiği o özel anlar, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Evlilik yolunda ilk adım geldi! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

SAMİMİ TÖREN…

Evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle nişanlandı. Nişan töreninden kareler ise sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıldı.

Evlilik yolunda ilk adım geldi! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Mutlu haberi Instagram üzerinden duyuran ikilinin paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nişan fotoğrafları, hayranları ve ünlü isimlerden gelen tebrik mesajlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

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