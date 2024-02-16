Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filmindeki sete 13 aylık oğlu Kerem’i götürdü. O anlara sosyal medyada yer veren Evcen’in paylaşımına eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı, hayranlarından da peş peşe yorumlar geldi.

Eşi Burak Özçivit ile 80 milyon TL karşılığında anlaşma imzaladıkları konuşulan Fahriye Evcen, marka yüzü olduğu firmanın reklam çekimlerinden fotoğraflar paylaştı. Oğluyla poz veren Evcen’in kareleri büyük ilgi gördü.

SET HALLERİNİ PAYLAŞTI

Meslektaşı Burak Özçivit ile örnek gösterilen bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen setlere döndü. Evcen’e çekimler esnasında Kerem de eşlik etti. Kuliste oğluyla kameralara poz verdiği kareleri ise ‘set hatırası’ notuyla Instagram’dan paylaştı.

BURAK ÖZÇİVİT YORUMSUZ BIRAKMADI

Fahriye Evcen’in set fotoğrafları kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı. Sevimli pozları Ebru Akel ve Özlem Ada Şahin gibi ünlüler yorumsuz bırakmadı. Karelere kayıtsız kalamayan Burak Özçivit ise “Bal küpü” notunu düştü. Hayranlarından ise “Anneyi ziyaret etmek de nedir, büyüdün mü sen küçük adam” , “Bayıldım size, maşallah” gibi yorumlar geldi.

‘KARAVAN KRİZİ’ İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in reklam yüzü olduğu markanın setinde lüks karavan isteği nedeniyle sette kriz çıkardığı öne sürülmüştü. İddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Evcen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Artık gerçekten benim üzerimden hiç alakamın olmadığı haberler yapmaktan vazgeçseniz. Çok sıkıldım... Konunun benimle alakası yokken nasıl bana mal edilebiliyor anlamış değilim. Hepimize sağlıklı bir ruh hali, huzur ve mutluluk diliyorum” diyerek veryansın etmişti.