Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

    Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını &#039;set hatırası&#039; notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi
    Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filmindeki sete 13 aylık oğlu Kerem’i götürdü. O anlara sosyal medyada yer veren Evcen’in paylaşımına eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı, hayranlarından da peş peşe yorumlar geldi.

    Eşi Burak Özçivit ile 80 milyon TL karşılığında anlaşma imzaladıkları konuşulan Fahriye Evcen, marka yüzü olduğu firmanın reklam çekimlerinden fotoğraflar paylaştı. Oğluyla poz veren Evcen’in kareleri büyük ilgi gördü. 

    Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

    SET HALLERİNİ PAYLAŞTI

    Meslektaşı Burak Özçivit ile örnek gösterilen bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen setlere döndü. Evcen’e çekimler esnasında Kerem de eşlik etti. Kuliste oğluyla kameralara poz verdiği kareleri ise ‘set hatırası’ notuyla Instagram’dan paylaştı. 

    Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

    BURAK ÖZÇİVİT YORUMSUZ BIRAKMADI

    Fahriye Evcen’in set fotoğrafları kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı. Sevimli pozları Ebru Akel ve Özlem Ada Şahin gibi ünlüler yorumsuz bırakmadı. Karelere kayıtsız kalamayan Burak Özçivit ise “Bal küpü” notunu düştü. Hayranlarından ise “Anneyi ziyaret etmek de nedir, büyüdün mü sen küçük adam” , “Bayıldım size, maşallah” gibi yorumlar geldi.

    Fahriye Evcen oğlu Kerem ile pozlarını 'set hatırası' notuyla paylaştı! İlk yorum Burak Özçivit’ten geldi

    ‘KARAVAN KRİZİ’ İDDİASI

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in reklam yüzü olduğu markanın setinde lüks karavan isteği nedeniyle sette kriz çıkardığı öne sürülmüştü. İddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Evcen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Artık gerçekten benim üzerimden hiç alakamın olmadığı haberler yapmaktan vazgeçseniz. Çok sıkıldım... Konunun benimle alakası yokken nasıl bana mal edilebiliyor anlamış değilim. Hepimize sağlıklı bir ruh hali, huzur ve mutluluk diliyorum” diyerek veryansın etmişti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son paylaşımıyla gündem oldu! “Tek yaşlanmayan sensin” - MagazinSon paylaşımıyla gündem oldu: Tek yaşlanmayan sensinKızılcık Şerbeti’nde Abdullah için yolun sonu mu? Akıbeti belli oldu - MagazinÜnlü oyuncu için yolun sonu mu? Akıbeti belli olduİsrailli rapçiler Filistin’e destek veren Dua Lipa ve Bella Hadid için ölüm çağrısı yaptı - Magazinİsrailli rapçiler Filistin’e destek veren Dua Lipa ve Bella Hadid için ölüm çağrısı yaptıTarkan'a hakaretler savuran Serdar Ortaç'a yasak listesi! Yaptıkları bardağı taşırdı - MagazinTarkan'a hakaretler savuran Serdar Ortaç'a yasak geldiOkan Buruk ile 17 yıllık eşi Nihan Akkuş sessiz sedasız boşandı - MagazinOkan Buruk ile 17 yıllık eşi Nihan Akkuş sessiz sedasız boşandıSurvivor All Star’a sürpriz veda: Sahra Işık yarışmayı bıraktı - MagazinSurvivor All Star’a sürpriz veda! İddialı isim gittiRTÜK'ten 'Aşk Adası' programına inceleme kararı: Başlamadan yayından kalkabilir - MagazinRTÜK'ten 'Aşk Adası' programına inceleme kararı: Başlamadan yayından kalkabilirKuzeni Erkan Özerman’ın son anlarını anlattı! Ölümü gülerek karşılamış - MagazinKuzeni Erkan Özerman’ın son anlarını anlattı! Ölümü gülerek karşılamışBeyaz Show ile döneceği bekleniyordu! Bambaşka projeyle ortaya çıktı - MagazinBeyaz Show yerine bambaşka projeyle ortaya çıktıÜç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi - MagazinSete giderken kaza geçiren ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...