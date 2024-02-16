Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son paylaşımıyla gündem oldu! “Tek yaşlanmayan sensin”

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncuyu görenler dizideki kadroya göndermede bulunarak “Tek yaşlanmayan sensin” yorumları yaptı.

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Kenan Çoban gibi oyuncuları barındıran Kurtlar Vadisi, yıllar geçse bile konuşulmaya devam ediyor.

45 KİLO VERDİ

Dizide ‘Güllü Erhan’ karakteriyle izleyiciden alkış alan Erhan Ufak, son paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, 2017’de tüp mide ameliyatı olmuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen isim değişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kurtlar Vadisi’nde ‘Güllü Erhan’ karakterini canlandıran Erhan Ufak, kendine has tarzı ve sempatik hareketleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram’da pek aktif kullanmayan oyuncu, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oyuncuyu gören hayranları Kurtlar Vadisi’ndeki kadroya atıfta bulunarak “Tek yaşlanmayan sensin” , “Maşallahın var abi” , “Hiç değişmemişsin” gibi yorumlar yaptı.

İşte son hali...

SANAT AKADEMİSİ AÇTI

Daha önce ‘Tepe Operasyonu’ , ‘Nisan’ , ‘Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu’ gibi yapımlarda rol alan Erhan Ufak, Azerbaycan’da Türk Sanat Akademisi kurdu. Ufak, şimdilerde oyuncu olmak isteyen genç yeteneklere kamera önü için dersler veriyor ve çalışmalarını burada sürdürüyor.