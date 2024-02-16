Tarkan'a hakaretler savuran Serdar Ortaç'a yasak listesi! Yaptıkları bardağı taşırdı

TikTok’taki canlı yayınlarıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç, son yayınında ünlü şarkıcı Tarkan’a küfür etmişti. Bu hareketiyle bardağı taşıran Ortaç’a ekibinden ‘yasak listesi’ geldi. Ne yaptığını görmek için yayını izleyince ağladığı öğrenilen Ortaç, uzun bir süre sosyal medya detoksu uygulayacak ve istediği zaman canlı yayın açamayacak.

Uzun süredir MS tedavisi gören Serdar Ortaç, açıklamaları ve yaptığı yayınlarla gündemden düşmüyor. TikTok’u aktif kullanan şarkıcı, son olarak alkollü yaptığı bir yayında Tarkan’a küfür etmişti. Bu olay sonrası tepki gören Ortaç’a ekibinden yasak geldi.

TARKAN’DAN ÖZÜR DİLEDİ

TikTok yayınında Tarkan’a hareketler savuran Serdar Ortaç çok pişman oldu. Gazete Magazin'e verdiği röportajda, alkol ve kullandığı ilaçların etkisiyle kendini kaybettiğini belirten şarkıcı, meslektaşı Tarkan’dan “Hatırlamıyorum ki. Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. Sosyal medyamı kapatmışlar zaten. Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes ne yaptın sen diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan’dan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum” sözleriyle özür diledi.

HESAP AÇAMAYACAK, SOSYAL MEDYA DETOKSU YAPACAK

Ortaç için skandal yayının ardından birçok karar alındı. 10Haber’den Gazeteci Müge Dağıstanlı, yazısında bu kararları sıraladı. Edinilen bilgiye göre, ekibi Serdar Ortaç’a o yayını izletti, kendini kötü hisseden şarkıcı ağlamaya başladı ve hemen annesini arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Tarkan’a da özür telefonu açtı ama ulaşamadı. TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’a ekibinden yasak listesi geldi. Karara göre, Ortaç bir daha TikTok’ta hesap açmayacak ve bir süre sosyal medya detoksu yapacak. İstediği zaman Instagram’da da canlı yayın yapamayacak. Eğer yasakları delerse sözleşmesine cezai şartlar getirilecek.