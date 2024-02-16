Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah için yolun sonu mu? Akıbeti belli oldu

Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah (Apo) karakterini üstlenen Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Usta oyuncunun sağlık durumu iyiye giderken, dizideki akıbeti de belli oldu.

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Bey’i canlandıran Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun dizideki akıbeti ortaya çıktı.

DİZİDE KARANTİNAYA GİRECEK

Hastanede tedavisi süren Settar Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’ndeki yokluğunun diziye nasıl yansıtılacağı merak konusuydu. Seyircinin aklındaki sorular bu akşam ekrana gelecek 51. bölümde son bulacak. Televizyon Gazetesi’nde yer alan habere göre; Abdullah (Apo) hikaye gereği Covid-19'a yakalanıp evde karantinaya alınacak.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

61 yaşındaki Settar Tanroöğen, 26 Ocak’ta beyin kanaması geçirerek hayranlarını üzdü. Ameliyat olduktan sonra yoğun bakıma alınan oyuncu, bir operasyon daha geçirdi. Usta isme yapılan ikinci ameliyatta beyninde oluşan sıvı alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada “Hastamız Settar Tanrıöğen’in beyninde ortaya çıkan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında oluşan kanama ile ilgili tedavi ve iyileşme süreci devam etmektedir. 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yoğun bakım servisimizde tedavi edilen hastamız, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle 6 Şubat 2024, Salı günü hasta odasına alınmıştır. Hastamızın tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Tedavisi normal odada süren, kızı ve ablasının yalnız bırakmadığı oyuncuya doktorların koyduğu ziyaret yasağı sürüyor.