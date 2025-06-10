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Ferdi Zeyrek'in cenazesinde dikkat çeken isim: Ünlü oyuncu oradaydı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Zeyrek&#039;in cenazesinde dikkat çeken isim: Ünlü oyuncu oradaydı...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan isimler arasında oyuncu Kubilay Penbeklioğlu da vardı. Törenin sunuculuğunu üstlenen Penbeklioğlu, duygusal anlar yaşadı ve "Ah be dostum, ah be başkanım..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören gerçekleştirildi.

Ferdi Zeyrek'in cenazesinde dikkat çeken katılım: Ünlü oyuncu oradaydı... - 1. Resim

Törende gözyaşları sel olurken, şehir siyasetinden sanat dünyasına, gencinden yaşlısına her kesimden vatandaşlar hazır bulundu.

Ferdi Zeyrek'in cenazesinde dikkat çeken katılım: Ünlü oyuncu oradaydı... - 2. Resim

Cenaze törenine katılan isimler arasında oyuncu Kubilay Penbeklioğlu da vardı. Ferdi Zeyrek tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Penbeklioğlu, törende duygusal anlar yaşadı.

Ferdi Zeyrek'in cenazesinde dikkat çeken katılım: Ünlü oyuncu oradaydı... - 3. Resim

Penbeklioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah be dostum... Ah be kardeşim. Ah be başkanım..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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