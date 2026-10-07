Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında yaptığı hareketle dikkat çekti. Toplu röportaj sırasında geride kalan rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu’nu fark eden Tatlıtuğ, iki oyuncuyu da yanına çağırarak röportaja dahil etti.

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Rol aldığı birbirinden farklı projelerdeki başarılı performanslarıyla göz dolduran Kıvanç Tatlıtuğ, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Tatlıtuğ, yalnızca oyunculuğuyla değil, yardımseverliği ve naif kişiliğiyle de sevenlerinin gönlünde taht kuran isimler arasında yer alıyor.

Galaya damga vuran an! Kıvanç Tatlıtuğ iki ünlü oyuncuyu yanına çağırdı

‘Organize İşler’de canlandırdığı Sarı Saruhan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, serinin yeni filmi ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’nde de rol aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin galası bu akşam gerçekleştirildi.

Gösterim öncesinde oyuncular, basın mensuplarının karşısına geçerek merak edilen soruları yanıtladı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Suzan Kardeş’in açıklamaları sırasında yaşandı.

Galaya damga vuran an! Kıvanç Tatlıtuğ iki ünlü oyuncuyu yanına çağırdı

İKİSİNİ BİRDEN YANINA ÇAĞIRDI!

Suzan Kardeş basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada, toplu röportaj alanının gerisinde duran Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu’nu fark eden Kıvanç Tatlıtuğ, iki oyuncuyu yanına çağırarak röportaj kadrajına dahil etti.

Üç oyuncunun samimi görüntüleri objektiflere yansırken, o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, Kıvanç Tatlıtuğ’un bu hareketine beğeni yağdırdı

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Görkem Sevindik, Menderes Samancılar.

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