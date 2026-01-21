Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Organize İşler yeniden ekranlara gelmesi ile gündemde yer buldu. Sevilen filmin hakkında birçok detay merak edilirken ''Organize İşler ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler?'' sorularının cevapları da araştırılmaya başlandı.

Sıcak mizah dili ve unutulmaz karakterleri ile Organize İşler sadece bir komedi filmi olmanın ötesine geçen önemli yapımlardan biri oldu. Vizyona girdikten sonra yallnızca izleyiciden değil, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar lan yapım, Sadri Alışık Sinema Ödülleri’nde oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. Tolga Çevik ve Cem Yılmaz, filmdeki rolleriyle ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Peki, Organize İşler ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi 2005 yılında çekildi. Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği yapım, 30 Kasım 2005 tarihinde vizyona girdi. Filmin çekimleri İstanbul'da toplam 26 ayrı mekanda tamamlandı.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)

Erhan Gölbey (Sadık)

Mustafa Canıvar (Mustafa)

Deniz Özmen (Kutluhan)

Kadir Kandemir (Atakan)

Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)

Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)

Önder Açıkbaş

Murat Yıldırım (Tabutçu)

Timur Acar (Acar)

Onur Buldu (Tabutçu)

Umut Kurt (Tabutçu)

Batuhan Or

Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)

Neşe Sayles (Kasiyer)

Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)

Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)

Sinem Güven (Dansöz)

Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)

Metin Keçeci (Kertenkele)

Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)

Cem Arslan (Radyo Programcıları)

Gürhan Ateş

Sinan Kılıç

Şahin Yaylı

Ayhan Güngör

Nihat Sırdar

Türkan Avcı

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

Organize İşler İstanbul’da faaliyet gösteren usta bir dolandırıcılık ekibinin hikayesini konu alıyor. Ekibin lideri konumundaki Asım Noyan ve çevresindeki renkli karakterler, zekice planlanmış oyunlar ve sürprizlerle dolu işler çevirirken olaylar beklenmedik bir yöne evriliyor.



