Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı lüks villasının kirası ağızları açık bıraktı

Oyuncu Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’un Etiler’de yaşadıkları evin kirası dudak uçuklattı. Çiftin oturdukları boğaz manzaralı lüks eve aylık 270 bin TL ödedikleri ortaya çıktı.

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile taşındığı Etiler’deki evine ödediği kirayla gündeme geldi.

Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti oyuncu Gökçe Bahadır ile aranjör Emir Ersoy, geçtiğimiz yaz çıktıkları mütevazı tatil ile adlarından söz ettirmişti. Bodrum’da bir kulübede görüntülenen ikilinin İstanbul’da yaşadıkları eve verdikleri kira ağızları açık bıraktı.

AYLIK 270 BİN ÖDÜYORLAR

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift Etiler’deki daireyi 270 bin liraya kiraladı. Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata’nın aylık 5 bin euro'ya oturduğu iddia edildi.