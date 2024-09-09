Gönül Dağı’ndan Kuruluş Osman’a sürpriz transfer! İzleyici çok şaşırdı

Gönül Dağı’nda ilk sezonundan beri yer alan başarılı oyuncu Feyza Işık, geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini duyurmuştu. Kadrodan ayrılan ismin yeni adresi belli oldu. Işık, yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda yer alacak.

ATV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan ve beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Yusuf Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Berk Erçer, Emre Dinler gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman’a yeni bir oyuncu dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ali Sürmeli, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz’ün ardından başarılı bir oyuncu daha katıldı.

GÖNÜL DAĞI'NIN DÖNDÜ'SÜ KADRODA

Gönül Dağı dizisinde Döndü’yü üstlenen ve geçen sezon sonunda ayrılan Feyza Işık, Kuruluş Osman’ın kadrosuna transfer oldu. Işık dizide Bayhan beyin eşi, Saruca'nın annesi Hazal Hatun rolünü oynayacak. Haberi sosyal medyadan öğrenen izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin okuma provası pazar günü yapıldı. Altıncı sezonunda da çok iddialı olan yapımın 165. bölümünün salı günü sete çıkması planlanıyor.